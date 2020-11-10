İstanbul başta olmak üzere 21 ilde Cemaat'e yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
70 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Operasyonun Cemaat'in TSK yapılanmasına yönelik olduğu öğrenildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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21 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul başta olmak üzere 21 ilde 70 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Haber Merkezi
İstanbul başta olmak üzere 21 ilde Cemaat'e yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
70 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Operasyonun Cemaat'in TSK yapılanmasına yönelik olduğu öğrenildi.