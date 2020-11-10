21 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul başta olmak üzere 21 ilde 70 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Haber Merkezi

İstanbul başta olmak üzere 21 ilde Cemaat'e yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

70 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

Operasyonun Cemaat'in TSK yapılanmasına yönelik olduğu öğrenildi.