'2021’de büyük kızamık salgınları ortaya çıkabilir'

The Lancet dergisinde yayımlanan ve İstanbul Tabip Odası tarafından duyurulan yeni bir makale, önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek yıkıcı kızamık salgınlarını önlemek için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü’nden ve Dünya Sağlık Örgütü’nün kızamık ve kızamıkçık aşıları ile ilgili SAGE Çalışma Grubu Başkanı Profesör Kim Mulholland, bu yıl birçok çocuğun kızamık aşısını olamadığını ve bu durumun gelecekteki kızamık salgınlarını kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi.

Profesör Mulholland, 2020’nin kızamık açısından sakin bir yıl olduğunu, kısmen seyahat kısıtlamalarına ve ulusal COVID-19 kontrol önlemlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik etkilerin çok sayıda çocuklukta yetersiz beslenme olgusuna yol açacağını açıkladı. Açıklamada, yetersiz beslenmenin, kızamığın şiddetini artırarak, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde daha kötü sonuçlara ve daha fazla ölüme yol açabileceğine işaret edildi.