2021 yılı asgari ücreti belli oldu

Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2825 lira 90 kuruş oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son asgari ücret toplantısının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Selçuk 2021 asgari ücretini 2825 TL 90 kuruş olarak açıkladı.

AGİ ücretleri;

Buna göre yapılan yeni zamla birlikte 2021 yılının AGİ tutarları şu şekilde:

Bekar: 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan: 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 456,12 TL

Evli eşi çalışan: 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 456,12 TL