2021 bütçesi emekçiler için ne anlama geliyor?

soL TV'de her hafta cuma günü canlı yayınlanan Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında 2021 bütçesi ve emekçiler için ne anlama geldiği konuşuldu.

Gazeteci Gökhan Kazbek'in moderatörlüğündeki programda Dayanışma Meclisi üyeleri Aziz Konukman, Perihan Sarı ve Oğuz Oyan değerlendirmelerde bulundular.

'Bütçe hakkı ihlal edildi'

Programda ilk olarak sözü alan isim olan Aziz Konukman, "Mevcut bütçe süre açısından uygunsuz hazırlanmıştır. Bu haliyle sarayda hazırlanmış ve bakanların önüne konmuştur. Normalde Meclis'in bu bütçeyi iade etmesi gerekirdi. Bütçe hakkı ihlal edilmiştir" derken, "Cumhurbaşkanı kendisinin sunması gereken bütçeyi kendi atanmış memuruna sundurdu. Burada muhalefet hemen salonu terk etmeli ve atanmışın seçilmiş karşısındaki üstünlüğünü asla kabul etmemeliydi" ifadesini kullandı.

'Sermaye lehine'

Oğuz Oyan ise bütçeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bütçe ile yürütme belirli gelirleri toplama ve belirli giderleri yapma yetkisi alır. Bu bakımdan da yasama tarafından denetlenmesi gerekir. Bütçeyi Cumhurbaşkanı sunmalıdır ama bir memurunu yolluyor" diye konuştu.

Oyan, "Bütçeye göre 230 milyar tutarında verginin alınmasından vazgeçiliyor. Bu tutarın da çok büyük kısmı sermaye lehinedir. Sermayeden toplanacak gelir ve kurumlar vergileri toplamı bu rakamdan daha düşüktür" dedi.

'Emekçiler hiçbir şey vadetmiyor'

Programda emekçiler için bütçenin anlamını değerlendiren Perihan Sarı, "Bütçenin hazırlanış süreci, iktidarıyla muhalefetiyle hiçbir meşruiyeti olmayan bir belgenin tartışılması anlamına geldi. Mevcut bütçe içerik itibarıyla da emekçilere hiçbir şey vadetmiyor" ifadesini kullandı.

Sarı, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sanki bir konsensüs varmış gibi bir görüntü vermek için kullanılan bir araç. Temmuz 2018'de yapılan bir değişiklikle bu komisyon Cumhurbaşkanı'na bağlı hale getirildi" dedi.

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