2021 Asgari ücretinin ne kadarını patronlar ödeyecek?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret 2825 TL olarak belirlenirken, Patronların Ensesindeyiz Ağı, patronlara verilen teşviklere ilişkin bir derleme yaptı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı tarafından yapılan derleme şöyle:

% 5 SGK Primi Teşviki

2008 kriziyle birlikte hayata geçen bu teşvik, patronların SGK prim maliyetini düşürmek amacıyla düzenlenmiştir. Yasaya göre; işverenin gerekli şartları sağlaması halinde %20,5 olan prim maliyeti %15,5 oranına gerilemektedir. Geriye kalan %5’lik paysa hazineden karşılanmaktadır.

2021 yılı asgari ücreti üzerinden hesaplama yapıldığında kişi başı 178,88 TL’lik kaynak hazineden patronların cebine aktarılmaktadır.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdam Teşviki (4447 Sayılı geçici 10. Maddesi)

2015 yılından bu yana uygulanan teşvik, Cumhurbaşkanlığı tarafından 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilir. Düzenlemeye göre yeni işe başlayan işçiler için patron tarafından ödenmesi gereken SGK primi (%20,5) İŞSİZLİK SİGORTASI FONU’ndan ödenmektedir. Bu teşvikle 2021 yılı asgari ücreti üzerinden hesaplama yapıldığında patronlara 733,39 TL teşvik olarak sunulmaktadır.

Ayrıca bu teşvik; yaş, cinsiyet ve Mesleki Yeterlilik Belgesi kriterlerine göre 12 ay ile 54 ay arasında değişmektedir.

İlave İstihdam Teşviki (4447 geçici 19. Maddesi)

​​​​​​​01.01.2016’dan bu yana uygulanan teşvik; son yapılan düzenlemeyle 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; teşvik şartlarını sağlayan patronlara; sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İŞSİZLİK SİGORTASI FONU’ndan karşılanmaktadır. Buna göre imalat ve bilişim sektöründe en düşük 1.341,56 TL, en yüksek 3.577,50 TL ile diğer sektörlerde 1.341,56 TL teşvik İŞSİZLİK SİGORTASI FONU’ndan patronların cebine aktarılmaktadır.

Gelir vergisi ve damga vergisi teşviki 4447 Sayılı yasanın geçici 21. maddesi

​​​​​​​01.01.2018’den itibaren yürürlükte olan bu teşvik, son yapılan düzenlemeyle 21.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; İlave İstihdam Teşviki alan patronlara ayrıca işçinin hesaplanan Gelir ve Damga vergisinin bir kısmı da teşvik olarak sunulmaktadır. 2021 yılı asgari ücreti üzerinden hesaplama yapıldığında teşvik tutarı en az 1.529,13 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu teşvik İŞSİZLİK SİGORTASI FONU’ndan karşılanmaktadır.

Asgari Ücret Desteği

​​​​​​​Asgari ücretlilere devlet desteği ise 2018 yılından itibaren her sene patronlara verilen bir teşviktir. 2020 yılı için bu teşvik; prime esas kazancı aylık 3.840,00 TL ve altında olan her bir işçi için 75 TL; işyerinde toplu iş sözleşmesi varsa prime esas kazancı aylık 7.680,00 TL ve altında olan her bir işçi için 75 TL olarak İŞSİZLİK SİGORTASI FONU’ndan patronlara verilmektedir. 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Sonuç Toplantısında Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK bu teşvikin 2021 yılı için de aynen uygulanacağını beyan etmiştir.

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanan işsizleri istihdam eden işverenlere verilen bir teşviktir. Bu teşvik 1.198,46 TL olarak İŞSİZLİK SİGORTASI FONU’ndan patronlara verilmektedir.

Engelli işçiler için teşvik

Engelli işçi çalıştıran patronlar bu teşvikle, çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden teşvik almaktadırlar. 2021 yılı Asgari Ücreti üzerinden hesapladığımızda bu teşvik tutarı 732,78 TL olmaktadır. Bu teşvik de patronlara HAZİNE tarafından sağlanmaktadır.

Normalleşme Teşviki (4447 sayılı kanunu geçici 26. Maddesi)

Son dönemde çok duyduğumuz bu teşvik, kısa çalışma başvurusunda bulunan patrona kısa çalışmanın sona ermesi halinde asgari ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında teşvik sağlamaktadır. Bu pay, patronun her ay Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödediği tüm primlerden düşülmektedir ve destek tutarı İŞSİZLİK SİGORTASI FONU’ndan karşılanmaktadır. Asgari ücret üzerinden hesaplama yapıldığında söz konusu teşvik 1.341,56 TL olarak hesaplanmaktadır.