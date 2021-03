2021 Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu

Oscar'ın habercisi olarak görülen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes 2021) bu yıl 78'inci kez sahiplerini buldu.

Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirlenen Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Covid-19 nedeniyle ilk kez sanal ortamda ödüller dağıtıldı.

Nomadland filmiyle Drama Dalı'nda En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü. Aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nüyse Chloé Zhao kazandı.

Sacha Baron Cohen'in Borat Subsequent Moviefilm'yse iki ödül kazandı.

2021 Altın Küre ödüllerinin kazanları

Drama dalında en iyi televizyon dizisi: The Crown

En iyi kadın oyuncu - müzikal veya komedi dalında: Rosamund Pike- I Care a Lot

Televizyon dizisi- en iyi erkek oyuncu - müzikal veya komedi dalında: Ted Lasso

En iyi senaryo: The Trial of the Chicago 7

En iyi animasyon: Soul

En iyi film müziği: Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Yabancı dilde en iyi film: ABD-Minari

Televizyon dizisi - en iyi erkek oyuncu - drama dalında: Josh O'Connor

En iyi televizyon dizisi - müzikal veya komedi dalında: Schitt's Creek

Televizyon dizisi - en iyi kadın oyuncu - drama dalında: The Crown Emma Corrin

En İyi Film- müzikal veya komedi dalında: Borat Subsequent Moviefilm

En iyi erkek oyuncu: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

En İyi kadın oyuncu: Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

En iyi erkek oyuncu- müzikal veya komedi dalında: Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)

En iyi yönetmen: Chloé Zhao (Nomadland)