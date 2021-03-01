2021 Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu

Oscar'ın habercisi olarak görülen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes 2021) bu yıl 78'inci kez sahiplerini buldu.
Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirlenen Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Covid-19 nedeniyle ilk kez sanal ortamda ödüller dağıtıldı.
Nomadland filmiyle Drama Dalı'nda En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü. Aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nüyse Chloé Zhao kazandı.
Sacha Baron Cohen'in Borat Subsequent Moviefilm'yse iki ödül kazandı.
2021 Altın Küre ödüllerinin kazanları
Drama dalında en iyi televizyon dizisi: The Crown
En iyi kadın oyuncu - müzikal veya komedi dalında: Rosamund Pike- I Care a Lot
Televizyon dizisi- en iyi erkek oyuncu - müzikal veya komedi dalında: Ted Lasso
En iyi senaryo: The Trial of the Chicago 7
En iyi animasyon: Soul
En iyi film müziği: Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste
Yabancı dilde en iyi film: ABD-Minari
Televizyon dizisi - en iyi erkek oyuncu - drama dalında: Josh O'Connor
En iyi televizyon dizisi - müzikal veya komedi dalında: Schitt's Creek
Televizyon dizisi - en iyi kadın oyuncu - drama dalında: The Crown Emma Corrin
En İyi Film- müzikal veya komedi dalında: Borat Subsequent Moviefilm
En iyi erkek oyuncu: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)
En İyi kadın oyuncu: Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)
En iyi erkek oyuncu- müzikal veya komedi dalında: Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)
En iyi kadın oyuncu- müzikal veya komedi dalında: Rosamund Pike (I Care A Lot)
En iyi yönetmen: Chloé Zhao (Nomadland)