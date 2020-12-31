'2021 açlık yılı olabilir'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2021'in dünyanın birçok ülkesinde "açlık yılı" olacağı uyarısında bulundu.

UNICEF Almanya tarafından yapılan açıklamada, en yeni tahminlere göre, 2021 yılında Yemen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Nijerya'nın kuzeydoğusu ve Sahel merkez bölgesinde 10,4 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunundan muzdarip olacağı belirtildi.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, koronavirüs pandemisinin durumu daha da kötüleştirdiğini vurgulayarak, "Covid-19 savaş, doğal afet ve iklim değişikliğinin sonuçlarının mağduru olan ülkelerde halihazırda mevcut olan gıda güvencesizliğini eli kulağında bir afete dönüştürdü" değerlendirmesinde bulundu. Fore, "Uzun zamandır sofraya yiyecek bir şey koymak için mücadele vermek zorunda kalan aileler şimdi kıtlığın eşiğinde" diye konuştu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre UNICEF açıklamasına göre örneğin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde halihazırda 5 yaş altındaki 3,3 milyon çocuk yetersiz besleniyor. Güney Sudan'da ise, nüfusun yüzde 60'ına tekabül eden 7,3 milyon kişinin, 2021 yılında akut gıda güvencesizliği çekeceği kaydedildi. Sahel ülkeleri Burkina Faso, Mali ve Nijer'de de silahlı çatışmalar ve iklim değişikliğinin gıda güvencesizliğini pekiştirdiği ifade edildi.