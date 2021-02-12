Türkiye'de ödemeler dengesi Aralık 2020'de 3 milyar 210 milyon dolar açık verirken, 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu.
Sanayi üretim endeksi, Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 yükseldi.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
2020'de 36 milyar 724 milyon dolar cari açık verildi
2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu.
Haber Merkezi
Türkiye'de ödemeler dengesi Aralık 2020'de 3 milyar 210 milyon dolar açık verirken, 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu.
Sanayi üretim endeksi, Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 yükseldi.