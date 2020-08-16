2020'de 1500'den fazla göçmen göç sırasında yaşamını yitirdi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Covid-19 pandemisinin baş gösterdiği 2020 yılının ilk yarısında en az 1504 göçmenin göç sırasında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Örgütün Kayıp Göçmenler Projesi kapsamında yayınladığı verilere göre, söz konusu ölümlerin çoğu Akdeniz'de gerçekleşti. Akdeniz'de 443 ölüm kaydedilirken, burayı sırasıyla 265 ölümle Kuzey Afrika ve 196 ölümle ABD-Meksika sınırı izledi.

IOM'a bağlı Küresel Göç Veri Araştırma Merkezi'nin (GMDAC) direktörü Frank Laczko, "Göçle ilişkili meselelere yoğunlaşmanın yetersiz kaldığını düşünürsek, göçmen ölümlerine ilişkin gerçek sayının çok daha fazla olabileceğini söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Laczko, "Hakkında çok az ülkenin veri paylaştığı Covid-19 nedeniyle ölen yabancı işçilerin bu sayılara dahil edilmemesi, pandeminin göçmenlerde yarattığı gerçek etkiyi bilmeyi zorlaştırıyor" diye ekledi.

Öte yandan, Avrupa yolunda yüzlerce göçmenin gemi ve tekne batması sonucu yaşamı yitirdiği ancak buna ilişkin somut verilere sahip olunmadığı belirtiliyor. IOM, 2020 yılında 800'den fazla insanın gemi batması sonucu denizde kaybolduğunu tahmin ediyor.

Örgüt, Covid-19 nedeniyle kapanan sınırların göçmenlerin yolculuk süresini arttırdığına ve bu durumun göçmenleri insani yardımın olmadığı daha ölümcül koşullara ittiğine dikkat çekti.

Bununla birlikte, Covid-19'un dünyanın her bölgesinde göçmenleri öldürdüğüne işaret ediliyor. IOM'un paylaştığı medya raporlarına göre Hindistan'da 81'i Covid-19 döneminde kullanılan Shramik özel trenlerinde olmak üzere 300'den fazla iç göçmen, pandemi nedeniyle yaşamını yitirdi. ABD'de pandemi nedeniyle ölen göçmen sayısıysa 1400'ün üzerinde oldu.

Örgüt, ayrıca yüzlerce Rohingya göçmeninin Asyalı ülkelerin vaka artışını önlemek amacıyla sınırlarını kendilerine kapaması nedeniyle denizde mahsur kaldığını belirtti. Söz konusu göçmenler arasında ölenlerin sayısı henüz netlik kazanmasa da, son olarak Nisan ayında bir teknenin devrilmesi sonucu 70 kişinin öldüğü ve teknenin limanlara yaklaşmasına aylarca izin verilmediği vurgulandı.