2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu

Bursa'da yeni yıla dakikalar kala bir kadın cinayeti işlendi.

Dün gece merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde 25 yaşındaki Selma Taşkaya, imam nikahlı olduğu belirtilen 26 yaşındaki Fahri Küçükdivan tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Fahri Küçükdivan, Selma Taşkaya'nın evinin önüne gelerek Taşkaya'ya ateş etti. Bacağından ve karnından yaralanan Selma Taşkaya, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşkaya hastanede yaşamını yitirdi.

Fahri Küçükdivan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



