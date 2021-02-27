2012'deki katliamdan hüküm giyen UÇK'lılara Üsküp'te ABD bayraklı destek eylemi

Makedonya'nın (Resmi adıyla 'Kuzey Makedonya') Başkenti Üsküp'te Arnavut milliyetçisi bir çetenin üst düzey üyelerinin yargılandığı 'terörizm davasında' beş etnik Arnavutun cinayetten dolayı hüküm giymesi üzerine dün büyük bir eylem düzenlendi. Arnavut Milli Kurtuluş Ordusu (Ushtria Çlirimtare Kombëtare, UÇK) destekçileri ve polis arasında çıkan çatışma sonucu en az yedi polis yaralandı.

2012'de beş etnik Makedonun katledilmesine ilişkin görülen davada hapis cezasına çarptırılan beş etnik Arnavutun serbest bırakılması için toplanan binlerce kişi Cuma günü Üsküp sokaklarına çıktı.

Üsküp’ün Arnavut nüfusun yoğun olduğu Çayır Belediyesi'nde “Arnavutlara adalet” sloganıyla toplanan kitle savcıların istifasını isteyen pankartlar taşıdı.

Eylemde ABD bayrakları dikkat çekti.

Üsküp'ün merkezindeki adliye binaları çevresinde yoğun polis önlemleri alınırken kitlenin polis hattını aşmaya çalışması ve polislere taş ve diğer nesneler fırlatmaya başlaması üzerine çatışma çıktı.

Makedonya’nın resmi haber ajansı MIA’dan bir gazeteci ekibi de göstericilerin saldırısına uğradı.

Salı günü 2012'de düzenlenen Smilkoviçi Gölü Katliamı üzerine 5 kişinin hüküm terörizm ve cinayet suçlamalarından hüküm giymesi üzerine geldi.

Davada yargılanan altı sanıktan üç sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ikisi uzun hapis cezasına çarptırıldı, bir sanıksa yeniden yargılamada beraat etti.

Sanıkların daha öncesinde Afganistan ve Pakistan'da cihatçı örgütlerin çatısı altında da savaştıkları belirlenirken evlerinde cephanelikler ve UÇK üniformaları bulunmuştu.