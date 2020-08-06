2012’de yaşanan sel felaketinin arka planı: TOKİ dere yatağına konut yapmış

Samsun'da 3 Temmuz 2012 günü yaşanan felakette, TOKİ konutlarını sel bastı ve 9 kişi yaşamını yitirmişti. Bilirkişi incelemesinde Kuzey Yıldızı TOKİ konutlarının, dere yatağının güzergahı değiştirilerek elde edilen alana yapıldığı belirlendi.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre olayda kusurlu bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik Belediyesi, TOKİ ve DSİ yetkilileri hakkında soruşturma açılması istendi. Ancak TOKİ ve DSİ yetkilileri hakkında Bakanlık tarafından soruşturma ve yargılama izni verilmedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Yusuf Ziya Yılmaz ve 13 belediye bürokratı hakkında ise İçişleri Bakanlığı'nca yargılama izni verildi. Ancak Danıştay, yapılan başvuru üzerine bu izni kaldırdı. Yapılan suç duyuruları da sonuç vermedi ve dava takipsizlik ile sonuçlandı.

Olayda ölen 3 kişinin yakınları olan Rabia Nur Yazıcı ile Selma Kocabıçak, davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi de mağdurları haklı bularak ayrı ayrı 40'ar bin liradan toplam 80 bin lira tazminata hükmetti.

Anayasa Mahkemesi kararında, Samsun'daki TOKİ Kuzey Yıldızı Blokları'nın güzergahı değiştirilen ve “Yılandere” adıyla bilinen dere yatağına yapıldığı açıklandı. Suçlanan bürokratlarla ilgili de, yeniden soruşturma yapılması ve dosyanın Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi benimsendi.