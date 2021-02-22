2002’de 8 liraydı şimdi 175 lira

2020 yılında Türkiye’de toplam alkollü içki tüketimi bir önceki yıla göre 19 milyon 981 bin litre azalışla, 1 milyar 8 milyon 180 bin litreye geriledi.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı verileriyle derlediği habere göre, birada iç piyasa tüketimi bir yılda 10 milyon 740 bin litre düşüş gösterdi. Aynı dönemde şarap tüketimi 7 milyon 827 bin litrelik düşüş gösterirken, votka da ise 1 milyon 438 bin litrelik azalış söz konusu. 2020'de viski tüketimi ise 3 milyon 424 bin litrelik artış gösterdi.

Üretim azalırken, alkollü içkilerden alınan vergi miktarı artmaya devam etti. 2020 yılında Alkollü içkilerden alınan ÖTV'nin bütçeye katkısı 16 milyar 467 milyon lira oldu. 2006 yılında bu değer 1 milyar 897 milyon liraydı.

Bu sayıların yurttaşın cebinden çıkan para açısından karşılığı daha çarpıcı. 2002 yılında 70'lik Yeni Rakı'nın fiyatı 8.25 liraydı. Bugün 175 lira. Yeni Rakı'nın fiyatı içinde "içki"ye ayrılan payın 2.87 katı vergilere ayrılmış durumda.

Alkollü içkilerden alınan verginin bütçe gelirlerine katkısı göreli olarak da büyüdü. 2006 yılında gelirlerin 91'de birini oluşturan bu değer bugün 62'de birini oluşturuyor.

Azmettiren ÖTV: Kaçak içki cinayetleri

Yüksek vergilerin alternatif alkollü içecek yapımlarına yönlendirdiği de sır değil. Sahte içkilerden kaynaklı zehirlenmeler ve ölümlerin artması bir kez daha alkol tüketimi üzerindeki toplumsal ve mali baskının sorgulanmasına neden oldu. Ekim ayında bu yana çok sayıda yurttaş sahte içkiden yaşamını yitirirken, çok sayıda 'kaçak içki' ya da alkol üretildiği tespit edilen noktalara baskın yapıldı.

Ocak ayının başında da alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) asgari maktu vergi yüzde 17,07'ye çıkartıldı. Biradaki maktu ÖTV tutarı 2,0442 TL’den 2,3933 TL’ye, rakıdaki ÖTV 279,29 TL’den 326,99 TL’ye çıkartıldı.