2000 dolar pandemi yardımını engelleyen ABD'li milletvekillerinin evlerine protesto mesajları

Senato Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell, 2 bin dolarlık pandemi yardımını engellemesinin ardından Kentucky'deki evinin "radikal öfke nöbeti"nin hedefi olduğunu söyledi.

McConnell'in evinin cephesine çeşitli mesajlar yazılırken, Demokrat Parti Meclis sözcüsü Nancy Pelosi'nin San Francisco'daki evinde de benzer bir olay yaşandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumartesi Cumhuriyetçi McConnel'ın Louisville'deki evinin önüne "Param nerede" ve "Mitch fakirleri öldürür" gibi mesajlar yazıldı.

Kaliforniya'da Pelosi’nin eviyse bir domuz kafası, kırmızı boya ve "kirayı iptal et" ve "Her şeyi istiyoruz" gibi mesajlarla süslendi.

McConnell Cumartesi günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kariyerimi ilk değişiklik için ifade özgürlüğünü korumak için savaşarak ve barışçıl protestoları savunarak geçirdim. Benimle aynı fikirde olsun veya olmasın, demokratik sürece dahil olan her Kentucky'liyi takdir ediyorum. Ancak bu farklı. Vandalizm ve korku siyasetinin toplumumuzda yeri yoktur. Karım ve ben bu zehirli oyundan asla korkmadık. Louisville'deki komşularımızın bu radikal öfke nöbetinden pek rahatsız olmadıklarını umuyoruz."

Eyalet Cumhuriyetçi partisi ve Demokratlar McConnell'a yönelik protestoları kınadılar. Demokrat Vali Andy Beshear sosyal medya paylaşımında olayı "vandalizm" olarak adlandırdı ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.