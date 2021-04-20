200 liralık mermer için 48 bin ağaç kesilecek!

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde mermer ocaklarının yarattığı yıkıma bir yenisi daha eklenecek. Yukarı Köprüçay Havzasında, ilçeye bağlı İbişler Köyü sınırlarında yaklaşık 100 hektarlık alanda mermer ocağı ruhsatı verildi. 240 dekarlık kısmında işletmeye açılması planlanan mermer ocağı için Isparta Valiliği ÇED Gerekli Değildir kararı verirken orman arazisi olan proje sahasında yaklaşık 48 bin 612 adet ağacın kesileceği belirtildi. Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformundan yapılan açıklamada, bölgedeki vahşi madencilik uygulamalarına son verilmesi istenerek, “Önce baraj ve HES yıkımı yaşandı, ardından da maden şirketlerinin talanı başladı. Bölgemizde son 10 yıldır yaşananlar, cennet bir vadinin nasıl adım adım cehenneme dönüştürüldüğünün özetidir. Tek bir ağacın bile yaşamsal önemde olduğu bir dönemde 48 binin üzerinde ağacın kesilecek olması tam anlamıyla katliamdır. Bu kıyımın durdurulmasını istiyoruz” denildi.

Isparta’da Yukarı Köprüçay Havzasında yer alan İbişler köyü, Sütçüler ilçesine bağlı yerleşimlerden biri. Köprüçay’ın kollarından Kartoz Çayı ile Ayvalı Çayının birleştiği Suçatı bölgesinin güneyinde yükselen kayalık arazi, aynı zamanda karaçam, kızılçam, meşe ve ardıç ağaçlarıyla kaplı. Şakayık ve dağ karanfili gibi türlerin de yaşam alanı olan bölge onlarca bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Bölge aynı zamanda doğa korumada öncelikli alanlardan biri olan Köprüçay Vadisi Önemli Doğa Alanı (ÖDA) ile Dedegöl Dağları Önemli Doğa Alanı’nın kesişme noktasında yer alıyor.

Önce baraj ve HES geldi ardından vahşi madencilik yağması

Antalya’da Perge ve Aspendos antik kentlerinden başlayıp, Isparta’nın Yalvaç ilçesindeki Pisidya Antiokheia antik kentinde son bulan 500 kilometrelik kültür rotası St. Paul Yolu’nun bir bölümü de bu bölgeden geçiyor. Ancak bölgedeki inşası 10 yıldır büyük bir yıkıma neden olan, 2016’da su tutmaya başlayan Köprüçay üzerindeki Kasımlar Barajı’nın neden olduğu çevre sorunları devam ederken bunun üzerine bir de mermerci yıkımı eklendi.

Bölgede daha önce de baraj inşa edilmişti

Mevcut mermer ocağının yanında yenisi açılacak

İbişler köyü sınırlarındaki Gâvur İni Mevkii’nde yaklaşık 10 yıldır faaliyette olan mermer ocağının bitişiğindeki alanda yeni bir ocak daha açılıyor. Afyonkarahisar merkezli Şahin Kardeşler Elk. Ve Mer. San. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. adlı özel şirket tarafından açılması planlanan mermer ocağı için Isparta Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 7 Nisan 2021 tarihinde ÇED Gerekli Değildir kararı verildi.

Mermer ocağı bitişiğine yenisi açılacak

Yılda 243 bin ton atık üretilecek

Proje kapsamında ilk etapta ruhsat sahasının 24,52 hektarlık (240,5 dönüm) kısmında yılda 270 bin ton (100.000 m3) blok mermer çıkarılması planlanıyor. Bu üretimden çıkması eklenen pasa (atık-moloz) miktarı ise yılda yaklaşık 243 bin ton.

ÇED raporu: Mermer çıkarmak için 48 bin 618 ağaç kesilecek

Mermer ocağıyla ilgili hazırlanan proje tanıtım dosyasında (ÇED Raporu) yer verilen bilgilere göre alanın 248 bin metrekarelik kısmı orman alanında yer alıyor. Buna göre ÇED raporunda faaliyet alanında bulunan 243 bin 58 ağacın yüzde 20’sinin kesileceği öngörülerek şu bilgilere yer veriliyor: “Faaliyet alanında metrekare başına 1 ağaç yer almakta olup toplam 243.058 adet ağacın yüzde 20'si kesilecek nitelikte olup; yaklaşık 48.612 adet ağaç kesilecektir. Söz konusu faaliyet için Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün ÇED İnceleme Değerlendirme Formuna istinaden sahada bulunan orman emvali orman izni alınmasına müteakip kesilecektir ve Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Tebliğine göre değerlendirilecektir.”

ÇED raporunda kesilecek ağaç belirtiliyor

DSİ 'Bölgedeki HES etkilenir' dedi, proje revize edildi

Mermer ocağı projesiyle ilgili görüşü sorulan DSİ 18. Bölge Müdürlüğü (Isparta), proje sahasının Kasımlar Barajı ve HES’in 1kilometre mesafede, aynı projenin bir parçası olan Değirmenözü HES’in su alma yapısına (regülatör) ise 200 metre mesafede yer aldığını belirterek, yapılacak patlatma ya da titreşimli çalışmaların iki HES tesisine olumsuz etki edebileceğini bildirdi. Bunun üzerine mermer ocağı için hazırlanan proje DSİ’nin görüşleri doğrultusunda revize edildi.

Orman Müdürlüğüne göre 48 bin ağacın kesilmesinde sorun yok

On binlerce ağacın kesileceği belirtilen mermer ocağı için görüşüne başvurulan Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ise 15 Ekim 2020 tarihli resmi yazısında, söz konusu madencilik faaliyetinin ormancılık çalışmalarına olumsuz etkisinin bulunmadığını belirterek olumlu görüş bildirdi.

St. Paul Yolu rotası için de bir sakınca görülmedi

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün St. Paul Yolu yürüyüş rotasının geçtiği bölgede bulunan mermer ocağı projesinin turizm yönünden bir sakıncası olmadığı yönünde görüş bildirmesi de dikkat çekti.

Tonu 200 TL'den satılacak, yılda 54 milyon gelir bekleniyor

Mermer ocağıyla ilgili proje tanıtım dosyasında yer verilen bilgilere göre alandan çıkarılacak olan mermerin blok olarak tonu 200 TL’den satılacağı belirtiliyor. Yıllık 270 bin ton üretimden ise 54 milyon TL gelir elde edilmesi hedefleniyor.

'Tam anlamıyla katliamdır, bu kıyım durdurulsun'

Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformundan yapılan açıklamada, bölgedeki vahşi madencilik uygulamalarına son verilmesi istenerek, “Önce baraj ve HES yıkımı yaşandı, ardından da maden şirketlerinin talanı başladı. Bölgemizde son 10 yıldır yaşananlar, cennet bir vadinin nasıl adım adım cehenneme dönüştürüldüğünün özetidir. Tek bir ağacın bile yaşamsal önemde olduğu bir dönemde 48 binin üzerinde ağacın kesilecek olması tam anlamıyla katliamdır. Bu kıyımın durdurulmasını istiyoruz” denildi.

Bölgedeki çam ağaçları yok edilecek

Doğaya verilecek zarar normal, yeter ki HES'e zararı olmasın

Ruhsat sahasının olduğu bölgedeki mevcut mermer ocağından kaynaklanan tozun çevre köylerdeki yaşam kalitesini olumsuz etkilediğine işaret edilen platform açıklamasında, “Mermer ocağında kuru kesim yapılarak ÇED raporlarında taahhüt edilen çalışma yöntemleri uygulanmadığı gibi ayrıca ilgili kurumların denetimleri de yetersizdir. Tonu 200 TL’den blok olarak satılacağı belirtilen mermerden elde edilecek gelir, kesilecek tek bir ağacın ürettiği suyu ve oksijeni, tuttuğu toprağı ve tüm canlılara sağladığı yararı yerine koymaya yetmeyecek. Ayrıca ilgili kamu kurumlarının ne ormana, ne suya, ne de canlıların ve yerel halkın yaşamına yönelik bir olumsuzluk görmezken, mermer ocağı projesinin bir başka yıkım projesi olan HES yapılarına zarar vereceği yönünde görüş bildirmesini de kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Ülkemizin doğasını yıkımdan koruması gereken kurumlar, yıkıcı projeler arasındaki etkiyi ölçmekle meşguller” görüşüne yer verildi.

Bu ülkeye yapılmış kötülüklerden biri

Yöre halkının yaşadıkları orman köylerini terk etme nedenlerinden biri olan keçi yetiştiriciliğinin orman yasakları nedeniyle baskılanması olduğuna değinilen açıklamada, “Keçilere yasaklanan ormanların iş makinelerine açılması ve on binlerce ağacın vahşi madencilik uğruna katledilmesine izin verilmesi, bu ülkeye yapılmış kötülüklerden biridir. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz” denildi.