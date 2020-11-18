20 ve 17 yaş altı FIFA kadınlar dünya kupaları iptal edildi

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020'de düzenlenmesi planlanan ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen 20 ve 17 yaş altı FIFA kadınlar dünya kupaları turnuvaları, gelecek yıl da yapılmayacak.



İki yılda bir düzenlenen turnuvaların iptali sonrası 2020'deki organizasyonların ev sahipleri Kosta Rika ve Hindistan'ın hakları ise saklı kalacak.

Karara göre Kosta Rika, 2022 FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası, Hindistan da 2022 FIFA 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nı organize edecek.