'20 milyon yurttaş açlık sınırındayken binlerce ton patates ve soğan depolarda çürüyor'

Türkiye'de açlık ve yoksulluk giderek artarken, bir yandan da içinde bulunulan düzenin akılsızlığını ve plansızlığını gösteren gelişmeler yaşanıyor.

Bunun son örneği Tüketici Hakları Derneği tarafından gündeme getirildi.

Dernek Başkanı Turhan Çakar, yaptığı yazılı açıklamada, "İlgililer tarafından patates ve soğanın satılamayıp, çiftçi ve aracıların depolarında çürümeye başladığı belirtilmektedir. Ancak, diğer taraftan, 20 milyon dolayında tüketicinin de açlık sınırının altında yaşadığı Türkiye’nin çok önemli bir gerçeğidir. Bu iki durum büyük bir çelişki oluşturmaktadır" dedi.

Binlerce ton patates ve soğanın depolarda çürürken, milyonlarca kişinin açlığa terk edilmesinin kabul edilebilir ve affedilir bir durum olmadığını işaret eden Çakar, "Bu sorunun çözümü için, başta, merkezi yönetim ile belediyelere büyük bir görev düşmektedir. Özellikle de hiç geliri olmayan ya da asgari ücretin altında bir gelirle yaşamak zorunda olan ve aynı zamanda kirada ikamet etmek durumunda olan ve beslenemeyen tüketicilere belediyeler tarafından depolarda bekleyen patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılabilir" ifadesini kullandı.