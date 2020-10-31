20 kişinin enkaz altında olduğu enkazda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanı'nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Haber Merkezi

İki kişinin öldüğü 10 kişinin kurtarıldığı Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kaldığı tahmin edilen yaklaşık 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkazda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.