İki kişinin öldüğü 10 kişinin kurtarıldığı Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kaldığı tahmin edilen yaklaşık 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Enkazda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
20 kişinin enkaz altında olduğu enkazda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanı'nda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Haber Merkezi
İki kişinin öldüğü 10 kişinin kurtarıldığı Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kaldığı tahmin edilen yaklaşık 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Enkazda anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.