2 Şubat Kadıköy eyleminden sonra operasyonla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

2 Şubat Kadıköy eyleminin ardından sabaha karşı ev baskınıyla gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilen 5 kişiden 4'ü için tutuklama kararı verildi. 1 kişi hakkındaysa ev hapsi kararı verildi.

ÇHD İstanbul'un paylaştığı bilgiye göre, Necmettin Erdem, Akın Karakuş, Ömer Şengel ve Murat Can Demirci hakkında tutuklama kararı verilirken, Yunus Emre Karaca hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

2 Şubat Kadıköy eyleminden sonra operasyonla gözaltına alınıp bugün adli kontrol talebi ile sevk edilen Recep Acar hakkında da ev hapsi kararı verildi.