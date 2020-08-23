2 nolu baro üyesinin Bahçeli'den emir ve talimat aldığını açıkladı

Muhalefetin, “çoklu baro” yapılanmasını öngören yasa teklifine “yargının iktidar eliyle siyasallaşacağı” gerekçesiyle yaptığı eleştiriler haklı çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sarp Sağkal'ın haberine göre; Ankara’da kurulması için adım atılan 2 nolu baro kurucular kurulu üyesi avukat Aydın Akpınar’ın, “MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile birlikte, Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmesi” dikkat çekti.

Bu ziyareti ise MHP’li Feti Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yıldız, görüşmeden çekilen fotoğrafa şu notu düştü: “Ankara 2 nolu baronun kurucular kurulu üyesi Sayın Avukat Aydın Akpınar Bey ile birlikte, Sayın Genel Başkanımıza kuruluşla ilgili arzda bulunarak, emir ve talimatlarını aldık.”

Muhalefet partilerinin ve baro başkanlarının yoğun itirazına karşın AKP ve MHP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan “Çoklu Baro” teklifi, 11 Temmuz’da, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek, yasalaşmıştı. Yasanın genel kuruldaki görüşmeleri sırasında, muhalefetin “Baroları siyasallaştırıyorsunuz” eleştirilerine karşı MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, “Çoklu baro ile barolara siyasetin karışacağını söyleyenleri hayretle izliyoruz” demişti.

MHP’li Yıldız da, teklifin görüşmeleri sırasında, “Barolar siyasallaşacak” eleştirilerine tepki göstermiş, “Özellikle 3 büyük ilde bulunan barolar maalesef siyasi bir araç olarak kullanılmakta olup, barolar siyasi partilerin arka bahçesi olmamalıdır. Çoklu baroya ilişkin kaygılarını belirtenler önce baroların seçimlerinin nasıl yapıldığına bakmalıdır” demişti.

Yıldız eleştirmişti

Yıldız bir diğer açıklamasında ise eski baro düzenini eleştirmiş ve “Baroya hâkim olmuş küçük bir grup, meslek dayanışmasından ziyade belli bir partinin yan kuruluşu gibi siyaset yapmaktadır. Barolar siyasi parti gibi faaliyet göstermekte, baro başkanları da siyasi partinin il başkanı gibi açıklamalar ve siyaset yapmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.