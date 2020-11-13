2 aydır maaş alamayan inşaat işçileri iş bıraktı

İstanbul Valiliği bünyesindeki İstanbul Proje Koordinasyon Birimi yönetiminde yapımına devam edilen Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi şantiyesinde çalışan inşaat işçileri iş bıraktı.

Mezopotamya Ajansı'ndaki habere göre, yüklenici firmanın Taş Yapı olduğu projede, Başdan İnşaat ve 3k1a İnşaat isimli taşeron firmalara bağlı olarak çalışan işçilerin 2 aydır maaşlarının ödenmediği öğrenildi.



DİSK’e bağlı Devrimci Yapı, Yol ve İnşaat İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) üyesi olan işçiler, maaşlarının ödenmemesi üzerine bu sabah iş bırakarak şantiye önünde oturma eylemine başladı.



"Çalışmaktan kaçınma hakkı"nı kullandıklarını söyleyen işçiler, maaşları ödenene kadar şantiye önündeki eylemlerine devam edeceklerini belirtti.