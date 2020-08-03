19 ölüm, 995 yeni vaka: Sağlık Bakanı önümüzdeki günler için endişeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkede son 24 saatte 19 kişinin Covid-19'dan yaşamını yitirdiğini, 995 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Koca vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Koca "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var" mesajını paylaştı.