19 kişi yaşamını yitirdi, 1412 yeni vaka açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında bugünkü verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 19 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede salgının başından beri can kaybı 6 bin 58'e yükseldi.

Bakan Koca son 24 saatte 1412 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam vaka sayısı 254 bin 520'ye ulaştı.

Bugün iyileşen sayısı 882 olarak açıklanırken, ağır hasta sayısı 735 oldu. Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 olarak bildirildi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim" dedi.