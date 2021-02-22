1811 kişi sağlık çalışanlarına şiddetten hapis cezası aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 5 yıl içinde 1811 kişinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığını, 3 bin 64 kişinin de adli para cezasıyla cezalandırıldığını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt veren Koca sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeniyle yapılan Beyaz Kod başvurularının 18 bin 358’inin soruşturmasının ise halen devam ettiğini bildirdi.

Gürer, Bakan Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde “Son 5 yılda hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik meydana gelen şiddet olaylarının sayısı kaçtır? Önlenmesi adına ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Son 5 yılda hastanelerde sağlık çalışanlarına karşı yaşanan şiddet olayları sonucunda ölen ya da yaralanan sağlık çalışanı sayısı kaçtır? Kaç kişi tutuklanmış olup kaç saldırgan ceza almıştır?” şeklinde sorular yöneltti.

Önergeye yanıt veren Koca, “Aralık 2015- Eylül 2020 tarihleri arasında sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeni ile yapılan Beyaz Kod başvurularının 18.358’ inin soruşturması devam etmekte olup, yargılaması sonuçlanan dosyalarda 3064 adli para cezası, 1811 hapis cezası verilmiştir” dedi.