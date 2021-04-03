18 yaşındaki İrem Gül'den 100 gündür haber alınamıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki İrem Gül’den 24 Aralık 2020 tarihinde ablasının evinden çıktıktan sonra haber alınamadı. Kızlarının hayatından endişe eden anne Umahan Gül ile baba Hakan Gül, "Canlı mı, değil mi bilmiyoruz. Tek umudumuz kızımıza sağ salim kavuşmak" dedi.

DHA'nın haberine göre, Gül için evinin çevresindeki kırsal alanda da havadan ve karadan arama yapıldı. Aradan 100 gün geçmesine rağmen aralamalara rağmen İrem Gül’den herhangi bir ize rastlanmadı.

Kızlarının hayatından endişe eden anne ve baba, "24 Aralık'tan beri kızımızdan haber alamıyoruz. Canlı mı, değil mi bilmiyoruz. İlçedeki dağlık alanlarda ve çevre illerde aramalar yapılıyor. Tek umudumuz kızımıza sağ salim kavuşmak" dedi.