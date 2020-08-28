18 yaşındaki Aziz Özkan ilk iş gününde yaşamını yitirdi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’ndeki oto yıkamacıda işe başlayan ve saat 10.00 sıralarında işyerine gelen 18 yaşındaki Aziz Özkan, yıkama bölümündeki basınçlı su tabancasıyla yere serdiği bezleri yıkmak istedi.

Tabancanın basıncıyla ayağı kayan Özkan, beton zemine düşüp, başını çarptı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Özkan’ı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ağır yaralı Özkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı.