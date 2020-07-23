18 ölüm, 913 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre ülkede son 24 saatte 18 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam ölüm sayısı 5 bin 563'e yükseldi.

Koca son 24 saatte 913 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 223 bin 315'e ulaştı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1251, entübe hasta sayısı 378 olarak açıklandı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz" dedi.