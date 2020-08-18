'18 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 67’si ruhsatsız ve kaçak, yüzde 40'ı oturulamaz durumda'

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Türkiye’de olası bir deprem felaketinin yaratacağı zarar ve kayıpların önüne geçilmesi için Meclis araştırması istedi.

"Türkiye’de 18 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 67’si ruhsatsız ve kaçak, yüzde 60’ı 20 yaş üzeri konutlardan oluşmaktadır. Bu yapıların yüzde 40’ı oturulamaz haldedir ve depreme karşı güçlendirilmeleri gerekmektedir" diyen Bingöl, "Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, Türkiye’nin deprem tarihçesi ve olası bir deprem ihtimali göz önüne alındığında bir an önce bu yapıların güçlendirilmesi ve denetlenmesi gerektiği anlaşılacaktır" ifadesini kullandı.

Bingöl, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Son 20 yılda Türkiye’de AKP iktidarı ile insan ve çevre odaklı politikalar yerine rant odaklı bir siyaset egemen hale getirilmeye çalışılmaktadır. Doğayı, çevreyi, emeği ve insanı görmezden gelen bu anlayış ülkenin her bir karış toprağında kendini göstermektedir. Yandaş müteahhitlerin zenginleştiği, yeşil bütün alanların imara açılarak binalara teslim edildiği Türkiye’de denetim ve liyakat eksik kalmakta; depreme ve zararlarına adeta davetiye çıkarılmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak 2003 yılında kalıcı hale getirilen ve halktan deprem sebebiyle oluşacak zararların en aza indirilmesi amacıyla toplanan deprem vergisi de adeta uçup gitmiştir. 2020 yılına gelindiğinde devletin özel iletişim vergisinden deprem amaçlı topladığı gelir 67 milyar 715 milyon 85 bin liraya ulaşırken diğer ek vergiler de dahil edildiğinde deprem vergileri için son 20 yılda toplanan para 72 milyar 82 milyon 572 bin lirayı bulmaktadır.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, olası bir deprem felaketinde halkın yaşayacağı zararlar ve kayıpların en aza indirilmesi, Türkiye’deki deprem riskinin bölgelere göre araştırılması ve buna karşı gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”