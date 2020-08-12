18 kişi yaşamını yitirdi, 1212 yeni vaka açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre bugün Covid-19 nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise yeniden 1200'ün üzerine yükseldi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 18 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise yeniden 1200'ün üzerine yükselerek 1212 oldu.

Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 891'e, toplam vaka sayısı 244 bin 392'ye ulaştı. 

Bakan Koca yaptığı açıklamada test sayısının 2 Mart'tan beri en yüksek sayıya ulaştığını söyledi, ağır hasta sayısında yüzde 15 artış olduğunu belirtti.