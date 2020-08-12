18 kişi yaşamını yitirdi, 1212 yeni vaka açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 18 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise yeniden 1200'ün üzerine yükselerek 1212 oldu.

Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 891'e, toplam vaka sayısı 244 bin 392'ye ulaştı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada test sayısının 2 Mart'tan beri en yüksek sayıya ulaştığını söyledi, ağır hasta sayısında yüzde 15 artış olduğunu belirtti.