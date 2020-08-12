18 kişi yaşamını yitirdi, 1212 yeni vaka açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 18 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise yeniden 1200'ün üzerine yükselerek 1212 oldu.
Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 891'e, toplam vaka sayısı 244 bin 392'ye ulaştı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada test sayısının 2 Mart'tan beri en yüksek sayıya ulaştığını söyledi, ağır hasta sayısında yüzde 15 artış olduğunu belirtti.
2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/53ppsmqYgk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2020