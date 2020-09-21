1743 yeni vaka, 68 ölüm, ağır hasta sayısı yükseliyor

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de son 24 saatte 68 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 1743 yeni vaka tespit edildi.

Ağır hasta sayısı ise 1491 olarak açıklandı.

Böylece ülkede salgının başından beri Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bakanlığın verdiği rakamlara göre 7 bin 574'e, toplam vaka sayısı ise 304 bin 610'a yükseldi.

Bakanlık hastalarda zatürre oranını yüzde 6,8 olarak açıkladı.

Bugün iyileşenlerin sayısı ise 1202 olarak bildirildi. Bugün yapılan test sayısı 102 bin 942 oldu.