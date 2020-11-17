17 yıllık iktidarın sonucu: Yoksul artık daha pahalıya doyuyor

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası, Araştırma Merkezi'nin raporuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 362 TL’ye yükseldi.

2003 yılının ekim ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15.22 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 78.72 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor. Buna göre 17 yıl zaman zarfında açlık sınırı 5.17 kat artarken aynı dönemde enflasyondaki artış ise 4.76 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyondan daha fazla arttı. Bu durum emekçilerin daha pahalıya beslendiğini ve yoksullaşmanın arttığını gösteriyor.

Raporda şu hesaplamalara yer veriliyor:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 362 TL’dir. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 8 bin 169 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 630 TL'dir. Bu değer yetişkin bir kadın için 608 TL, 15-18 yaş bir genç için 675 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 449 TL'dir. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 362 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 8 bin 169 TL'ye ulaşmaktadır.

Açlık sınırındaki artış enflasyondan fazla

2003 yılının ekim ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15.22 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 78.72 TL’ye sağlıklı beslenebilmektedir. Buna göre 17 yıl zaman zarfında açlık sınırı 5.17 kat artmıştır. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 4.76 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyondan daha fazla arttı.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 79 TL, aylık 2 bin 362 TL’lik harcama yapması gerekiyor.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 20.26 TL, yetişkin bir erkeğin 21 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 22.49 TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 14.98 TL'dir.

Süt ve süt ürünleri sepetteki ağırlığını koruyor

Günlük harcamalarda Ekim 2020’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 28.63 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 15.84 TL'dir. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 12.27 TL, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.40 TL’dir. Katı yağ ve sıvı yağ ise 5.68 TL’lik masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 1.26, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 4 TL harcama yapılması gerekmektedir.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 36.4 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 28.5 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 13'dür. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9.8'dir. Diğer gıda hacamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 12.3'dir.

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gerekinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 10-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 78.68 TL'lik harcama içinde en maliyetli tüketim 7.97 TL ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır.

En pahalısı İzmir

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Ekim 2020 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı verileri de hesaplanmıştır. Buna göre İzmir'de açlık sınırı 2 bin 591 TL olarak belirlenmiştir. İzmir'i, İstanbul 2 bin 533 TL'lik açlık sınırı ile takip etmektedir. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 317 TL olarak tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamında önemli sanayi merkezlerindeki açlık sınırları da belirlenmiştir. Buna göre Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde açlık sınırı 2 bin 405 TL, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlık sınırı 2 bin 428 TL, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde açlık sınırı 2 bin 380 TL, Adana ve Mersin bölgesinde açlık sınırı 2 bin 240 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca açlık sınırı Gaziantep, Kilis, Adıyaman bölgesinde 2 bin 85, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde 2 bin 182, Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgesinde 2 bin 149, Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun bölgesinde 2370 TL'dir.