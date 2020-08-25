17 yaşındaki Nurbari, ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Salih M., geç saatte ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Kız kardeşi Nurbari M.'den para istedi. Parası olmadığını söyleyen Nurbari M. ile ağabeyi arasında tartışma çıktı. Salih M. kardeşini bıçaklayarak öldürdü.
Ailenin ihbarda bulunması üzerine gelen sağlık görevlileri, Nurbari M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
17 yaşındaki Nurbari M. toprağa verilirken, kaçan ağabey ise bu sabah gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.