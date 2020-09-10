17 yaşındaki kızını öldüren Harun Yıldız için ağırlaştırılmış müebbet talebi

6 Şubat günü 17 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren Harun Yıldız hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Harun Yıldız, kızını internette "uygunsuz görüntülerini gördüğü" için öldürdüğünü iddia etmişti.

Katil Yıldız: Görüntüler tekrar araştırılsın

Söz verilen sanık Harun Yıldız da "Bana ne ceza verecekseniz umurumda değil. Ben zaten kızımın ölümüyle ilgili acı içindeyim istediniz cezayı verin. Sadece görüntülerle ilgili tekrar araştırılma yapılmasını istiyorum" dedi.

Bilirkişi raporundaysa Harun Yıldız'ın kızı olduğunu iddia ettiği görüntülerdeki kişinin Şeyma Yıldız olmadığı ifade edildi.

Bilirkişi raporu ile ilgili görüşü sorulan sanık avukatı, müvekkilinin bu konuda kendinden emin olduğunu, sanığa internet imkanı sunularak görüntülerin tekrar izletilmesini talep etti.

Duruşmada, mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde 17 yaşında olan kızı Şeyma Yıldız'a yönelik kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğunu bildirerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Duruşma ertelendi.