17 yaşındaki Kadir Aktar'ın şüpheli ölümü Meclis'e taşındı

CHP’li vekil Ali Haydar Hakverdi; tutuklandıktan bir gün sonra “İntihar Ettiği” iddia edilen 17 Yaşındaki Kadir Aktar’ı, Meclis gündemine taşıdı ve vekillerden oluşan bir heyetin olayı yerinde incelemesini talep etti.

18 Şubat 2021 tarihinde gece vakti evinden gözaltına alınarak, İstanbul Maltepe Cezaevine götürülen 17 yaşındaki Kadir Aktar’ın, tutuklandıktan bir gün sonra tek başına tutulduğu hücredeki çarşafla intihar ettiği iddia edilmişti.

Aktar’ın ailesi ve avukatı ile iletişime geçerek, konuyu Meclis gündemine taşıyan Ali Haydar Hakverdi, Aktar’ın cezaevine götürülmeden önce de darp edildiğinin raporlara yansıdığını söyledi. Hakverdi üyesi olduğu Cezaevleri Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından bir heyet oluşturularak, olayın yerinde incelenmesini talep etti.

Hastane darp raporu verdi, polis 'kafasını duvarlara vurdu' dedi

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı’na da yazılı bir soru önergesi veren Hakverdi şunları dile getirdi:

"Evinden gece yarısı gözaltına alınırken apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri var, herhangi bir mukavemet ne bu görüntülerde ne de tanık ifadelerinde mevcut değil. Bu güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde Kadir Aktar’ın rahat tavırlarla polis aracına, kendi rızası ile bindiği görülmektedir. Ancak hastanede verilen darp raporu sonrası gözaltı işlemini gerçekleştiren kolluk, maktulün gözaltına alınmamak için kendilerine direndiğini ve kafasını duvarlara vurduğunu beyan etmiş. Hastane tarafından hazırlanan raporda ise; Kadir Aktar için 'Bir başka şahıs tarafından darp, vurulma, tepilme, bükülme, ısırılma veya tırmalanma' teşhisi konmuştur."

'Mahkemeye sunulan DVD kırık'

"Olayın gerçekleştiği güne ait görüntüler, olaydan 2 ay sonra 14 Nisan 2021’de bir DVD içerisinde bilirkişiye teslim edilmiştir ancak DVD kırık bir şekilde teslim edildiği için inceleme yapılamamıştır" diyen Hakverdi; "Bu olayın tüm yönleri ile aydınlatılması Adalet Bakanlığı’nın hem hukuki hem vicdani sorumluluğu altındadır" şeklinde konuştu.

'Tutukluyken 23 kere hastaneye götürüldü'

Hakverdi'nin Adalet Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde şunlar yer aldı:

"Kadir Aktar, gözaltına alınmadan iki gün önce, yedi ay tutkulu kaldığı başka bir dosyadan tahliye edilmişti. Aktar, bu yedi aylık süreçte 23 kez hastaneye götürülmüş ve bu muayeneler, ‘genel muayeneler’, ‘şüpheli hastalıklar ve durumlar’, ‘psikiyatrik muayene’ gibi başlıklarla açılmış ve bu muayenelerden, Kadir Aktar’ın ölümünden sonra ailesinin bilgisi olmuştur. Kadir Aktar’ın 7 aylık hapishane sürecinden sonra, ablası ile yaptığı konuşmada 'baskı gördüğü, darp edildiği ve sürekli uyutulmak için ilaç verildiği' iddia edildi.

'Ön otopsi raporunda iç kanama tespit edildi'

Kadir Aktar’ın avukatı ve ailesi ile görüşerek olay hakkında bilgi edinen Hakverdi, aylar sonra çıkan Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsinin kapsamlı raporunda konulan ön tanıya göre maktulün vücudunun çeşitli yerlerinde iç kanama tespit edildiği bilgisini paylaştı.

'Birkaç ay sonra çıkacakken neden intihar etti?'

Hakverdi, "18 Şubat 2021 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan Kadir Aktar’ın avukatı, yargılandığı bu dosyadan ceza dahi alsa en fazla 4 ya da 5 ay yatacağını dile getirmektedir. Hal böyle iken 17 yaşındaki bir gencin iddia edildiği üzere intihar mı ettiği ya da hangi koşullarda intihara sürüklendiği araştırılmalıdır" dedi.