17 yaşındaki hamile Zeynep Sarıaydın, evli olduğu Erdoğan Sarıaydın tarafından öldürüldü

Mersin’in Silifke ilçesinde dün evli olduğu Erdoğan Sarıaydın tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülen 17 yaşındaki Zeynep Sarıaydın'ın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Silifke’ye bağlı Sarıaydın Mahallesi’nde dün Zeynep Sarıaydın, evli olduğu 24 yaşındaki Erdoğan Sarıaydın tarafından evinde öldürüldü.

Silah sesini duyanların ihbarıyla eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Zeynep Sarıaydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri Erdoğan Sarıaydın'ı gözaltına aldı.

Ajanslara yansıyan haberlerde 18 yaşından küçük olan Zeynep Sarıaydın'ın “aile izniyle” evlendiğinin öğrenildiği ve 4 aylık hamile olduğu kaydedildi.

Zeynep Sarıaydın’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan Sarıaydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zeynep Sarıaydın'ın cenazesinin, Erdemli ilçesine bağlı Yağda Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.