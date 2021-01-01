17 yaşındaki Feyzanur yaşamını yitirdi: 'Atlamam, biri atmıştır, hakkımı arayın' demişti

Gaziantep'te 17 yaşındaki lise öğrencisi Feyzanur S., iddiaya göre evlerinin balkonundan atlayarak yaralandı.

Tedavi altına alınan Feyzanur, doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Feyzanur, bundan 4 ay önce yaptığı bir paylaşımda, "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" demişti.