17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan Mehmet Kaplan tutuklandı

Gaziantep’te önceki gün, Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu Mehmet Kaplan’ın evinin 4. katından düşerek öldüğü iddia edilen 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Delen'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Delen'in şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan çıkarıldığı Antep 2'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlaması ile tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya gizlilik kararı getirdi.

Duygu Delen’in arkadaşları olayın cinayet olduğunu söyleyerek adalet çağrısında bulunmuş ve Delen'in tehdit edildiği için Mehmet Kaplan’ın evine gittiğini belirtmişti.