17 yaşındaki çocuk işçi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Karaman’ın Sarıveliler ilçesine bağlı Civler köyünde bir firmada çalışan 17 yaşındaki Tümer Kaşık, elektrik hattı yenilemesi sırasında akıma kapılıp, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

Tele 1'de yer alan habere göre, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Sarıveliler Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaşık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaşık’ın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından memleketi Ordu’da defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.