17 yaşındaki Büşra'nın katiline 25 yıl hapis talebi

Geçtiğimiz yıl 31 Aralık'ta meydana gelen olayda, lise öğrencisi Büşra Hanife Konyar (17) kırtasiye alışverişi yaptıktan sonra eve dönerken yol ortasında aniden yere yığılmıştı.

Hastaneye kaldırılan genç kızın başına mermi isabet ettiği ortaya çıkmış, Konyar kurtarılamamıştı

Tokat Erbaa'da yaşanan olayın ardından yürütülen soruşturmada, olay günü Ömer Kaya’nın (29) havaya 10 el ateş ettiği tespit edilmişti.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, tutuklanan Ömer Kaya hakkında Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Avukat Hasan Efe Uyar ve avukat İbrahim Eroğlu, “Sanık hakkında Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olası kastla öldürme suçundan açılan davanın ilk duruşması 14 Temmuz’da görülecek. Masum ve savunmasız bireylerin rastgele havaya açılan ateş sonucu hayatlarını kaybettiği basında sık sık yer alıyor. Benzer vakaların önlenmesi için cezalarda caydırıcılık çok önemli” dedi.