17 ülkeden 'BM ilkeleri uygulansın' çağrısı

Küba, Rusya, İran, Kuzey Demokratik Halk Cumhuriyeti ve diğer ülkeler, Birleşmiş Milletler'in (BM) kurucu anlaşmasını desteklemek için bir mesaj yayınlayarak diğer Birleşmiş Milletler üye devletlerini "zor kullanma tehidtlerine ve ihlallere karşı çok taraflılığı ve diplomasiyi teşvik etmek amacıyla bir araya gelmeye" çağırdı.

Kendilerini "Birleşmiş Milletler Anlaşmasını Savunan Dostlar Grubu" olarak adlandıran 17 imzacıdan oluşan koalisyon şimdilik Cezayir, Angola, Belarus, Bolivya, Kamboçya, Çin, Küba, Eritre, İran, Laos, Nikaragua, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Rusya, Saint Vincent ve Grenadinler, Suriye, Venezuela ve Filistin'den oluşuyor. Filistin dışında tüm imzacılar BM üyesi.

10 Mart günü çeşitli basın kuruluşlarına yollanan basın bülteniyle yapılan açıklamada koalisyon "BM Anlaşması'nın yaygınlığını ve geçerliliğini korumak, desteklemek ve savunmak için çaba göstereceğini" belirtti.

Dostlar Grubu, ilk olarak II Dünya Savaşı'nın son aylarında imzalanan BM tüzüğünün bugün özellikle Covid-19 pandemisi sırasında yenilenmiş ve daha da önemli bir değere ve ilgi düzeyine sahip olduğunu belirtirken "kuvvet kullanımı üzerinde yasallığın yaygınlığını ve BM Anlaşması'ında yer alan amaçlara ve ilkelere saygıyı teşvik etmek için olası ortak girişimleri hem tartışmak hem de koordine etmek için" bir platform sağladığını söyledi.

Üye devletler

Bu ilkeler arasında "Devletlerin içişlerine karışmama, anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözülmesi ve BM Anlaşması'nda belirtildiği gibi herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanma veya kullanma tehdidinden kaçınmanın" bulunduğuna dikkat çeken Dostlar Grubu, diyalog, hoşgörü ve dayanışmanın uluslar arasında barış içinde bir arada yaşama için hayati önemde kaldıklarını belirterek bunları daha geniş bir şekilde savunacağını söyledi.

Açıklama, ilk olarak iki yıl önce bir araya gelen gruba katılmak isteyen olası ülkelerin büyükelçilerine hitaben yazılmış bir mektuba dahil edildi.

Mektupta katılmak isteyen ülkelerin bu yıl 9 Nisan'a kadar yanıt verilmesini talep edildi.