17 günlük kapanmanın ardından önce nereler açılacak, hangi yasaklar devam edecek?

17 günlük "kapanma" uygulamasının ardından nasıl bir sürecin başlayacağı merak konusu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, 17 günlük sürecin ardından olasılıkları değerlendiriyor.

Türkiye’de 100 bin nüfusa düşen günlük vaka sayısı şu anda 400-500’ler civarında bulunuyor. Bunun 100’ün altına düşmesinin gerektiği ifade ediliyor.

Bu haftadan itibaren daha hızlı düşüş beklendiği, ölüm ve ağır hasta sayılarının yüksekliğinin ise bir süre daha böyle seyredeceği belirtildi.

Önce okullar, sonra küçük esnaf, sonra kafe ve restoranlar

Hastane başvurularında yüzde 20 azalma görüldüğü, İstanbul’daki vaka sayısının da yüzde 40’tan yüzde 30’a gerilediği öne sürülüyor.

Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor.

Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılacağı belirtiliyor. Hafta sonu ve akşam yasağı sürecek

Habere göre hafta sonları yine sokak kasıtlaması olacak, akşamları da kısıtlama devam edecek.