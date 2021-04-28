17 günlük kapanmada AVM'lerin durumu belli oldu, çok sayıda işçi ücretsiz izne çıkarıldı

AKP'nin salgın gerekçesiyle aldığını duyurduğu 17 günlük kapanma kararının ardından AVM'lerin durumu merak konusu olmuştu.

soL'un edindiği bilgiye göre 17 gün boyunca AVM'lerdeki tüm mağazalar kapalı olacak.

Kapanma süresi boyunca tek istisna AVM içlerindeki zincir marketler olacak. Yine AVM içlerindeki restoranlar da yasaktan muaf tutulurken, az sayıda AVM'de ilgili restoranların paket servis için açık olacağı, büyük çoğunluğunun ise kapalı olacağı öğrenildi.

AVM'lerde çalışmalar yürüten Birlik Sendikası'ndan edinilen bilgiye göre, kapanma kararından bir iki hafta önce AVM'lerde çok sayıda işçi ücretsiz izne çıkarılırken, kapanma kararı sonrasında bu sayıya yenileri eklendi.