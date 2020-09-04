1612 yeni vaka, 53 can kaybı, ağır hasta sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre ülkede son 24 saatte 53 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 1612 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Buna göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 564'e, toplam vaka sayısı 276 bin 555'e yükseldi.

Bugün iyileşen sayısı 1021 olarak açıklanırken, ağır hasta sayısı ise 1076 olarak bildirildi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım" ifadelerine yer verdi.