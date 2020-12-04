16 yaşındaki Özcan'ın ölümüne ilişkin 11 asker hakkında soruşturma

Hakkari’nin Derecik ilçesinde, 30 Kasım'da Yeşilova'dan (İsyan) eski köyleri Anadağ'a (Bêruh) köyüne giden 3 gence bölgedeki askerler tarafından ateş açılmış, olayda 16 yaşındaki Özcan Erbaş yaşamını yitirmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Valilik, Erbaş'ın "kaçakcı" olduğunu ve havaya açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiğini ileri sürmüştü.

Hakkari Barosu ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Şubesi avukatlarından oluşan bir heyet, önceki gün bölgeye giderek, yaşananlara dair köylülerden bilgi aldı. Heyet içerisinde yer alan İHD üyesi Av. Eren Baskın, bölgedeki gözlem ve incelemelerine ilişkin konuştu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, olayın yaşandığı yere gitmek istediklerini ancak köylülerin kendilerine "şu anlık oraya gidilmiyor, oraya gitmenize gerek yok" dediğini aktaran Av. Baskın, "Ailenin bu yaklaşımına saygı duyduk ve taziyeye geldiğimizi söyledik. Onların bu işi pek sahiplenici bir tarafı olmadığını gördük. Hak savunucuları olarak işin bu kısmı ile ilgilenmiyoruz. Sonuç olarak 16 yaşında vurulan bir çocuk var" dedi. Uzaktan özel bir silahla ateş açıldığını ve Erbaş'ın sırtına isabet eden kurşunun ön taraftan çıktığını gözlemlediklerini kaydeden Baskın, kimi kişilerle görüştüklerini ancak sadece Erbaş'ın kimi arkadaşlarından bilgiler elde ettiklerini dile getirdi.

Olayın yaşandığı gün 11 askerin Şemdinli'ye götürülerek, ifadeleri alındığını ve sonrasında serbest bırakıldıklarını aktaran Baskın, "Hiçbir tedbir kararı uygulanmadan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyorlar. Daha olay yeri incelemesi olmadan bu kişilere 'taksirle adam öldürmekten' dava açılıyor. Bunu anlamış değiliz. Bunun 'taksiri' nasıl olur? Gündüz vakti, saat 3 civarlarında, 500 metre mesafede bir çocuk sırtından vurularak öldürülüyor. Nasıl olur da 'taksirli adam öldürmekten' dava açılıyor? Bu akla ziyan bir durum. Bu bütün devlet kademelerinde güvensizlik duymamıza neden oluyor” diye konuştu.