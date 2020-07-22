16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'den haber alınamıyor

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, 21 Temmuz Salı akşamı gittiği Manisa'da kayboldu.

Hıdırtepe'nin babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası annesinin yanına gitmek istediği öğrenildi. Annesinin yaşadığı Manisa'ya gelen Eylem Hıdırtepe, en son Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde görüldü.

Ailesi de Hıdırtepe'nin eve dönmemesi üzerine emniyete kayıp başvurusunda bulundu.

Eylem Hıdırtepe'nin BirGün'e konuşan kardeşi Duygu Hıdırtepe, Menemen'de birlikte yaşadığı babasıyla anlaşamadığını söylemesi üzerine, kardeşini Manisa'da yaşayan annesinin yanına göndermek üzere otobüse bindirdiğini söyleyerek şunları söyledi:

"Eve vardığında kapıdan eşyalarını bırakıp hemen geleceğini söylemiş ama dönmedi. Manisa'da bir arkadaşı ya da gidebileceği bir yer yok. Üzerinde gri bir elbise var, saçları pembe, kızıl ve boyun hizasında. Görenler, 05423103488 - 05362022406 numaralarını arayabilir."