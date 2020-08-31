1587 yeni vaka açıklandı, 44 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte ülkede Covid-19 nedeniyle 44 kişi yaşamını yitirdi, 1587 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 370'e, toplam vaka sayısı 270 bin 133'e yükseldi.

Bugün açıklanan tabloda ağır hasta sayısı 961, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 olarak bildirildi.

Bugün iyileşen hasta sayısı 1087 olarak açıklanırken, bugün yapılan test sayısı 110 bin 102 oldu.

Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde" dedi.