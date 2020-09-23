1500 kişilik düğün yapan AKP'liye para cezası

Düğünlere getirilen kısıtlamaya rağmen oğluna düzenlediği 1500 kişilik düğünle gündeme gelen AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'a Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre "en üst limitten" toplam 6 bin 360 TL idari para cezası verildiği öğrenildi.

DHA’nın aktardığına göre, ceza, İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen "düğünler ile nikahların en fazla bir saat süre içerisinde tamamlanması" kuralına uyulmadığı için kesildi. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi uyarınca Hıfzıssıhha Kurulu kararına dayalı olarak 3 bin 180 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Yaman'a düğünler ile nikâhlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi ya da ikramının yasaklanmasına rağmen, düğünde davetlilere toplu yemek verildiği için de aynı tutardaki idari para cezası iki kez uygulandı ve ceza 6 bin 360 TL oldu.

Dilovası Kaymakamlığı, düğünün yapıldığı işletmenin bağlı olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 360 TL ve yemek firmasına da 3 bin 180 TL idari para cezası uyguladı.

AKP'li milletvekili ödüllendirilmişti

Yaman, düğünden sonra AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

AKP'li milletvekili düğünle ilgili tepkilere de "Sağlık Bakanımıza da bilgi verdik. Ben Ağrılıyım, yapmasan, 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler" yanıtını vermişti.