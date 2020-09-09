1500 kişilik düğün yapan AKP’li Cemil Yaman'ın dayısı Covid-19'dan öldü

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde geçen gün oğluna yaptığı bin 500 kişilik düğün ile gündeme gelen ve Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği için büyük tepki çeken AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın dayısı Bahattin Algaç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, 20 gündür tedavi gören Cemil Yaman’ın 62 yaşındaki dayısı Bahattin Algaç, tedavisi nedeniyle Yaman’ın düğününe katılmamıştı.

Yaman, tepkilerin ardından "Sağlık Bakanımıza da bilgi verdik. Ben Ağrılıyım, yapmasan, 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derler" yanıtını vermişti.