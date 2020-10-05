150 yıllık kömür kurumu kozmetik işine girdi ama

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tanıtım ve reklam için bile 2 milyon liradan fazla para harcanarak üretilen TKİ’nin depolarındaki son kullanma tarihi 2018 ve 2019 olan ürünlerin raf ömürlerinin dolmadan değerlendirilip değerlendirilmediğinin açıklanmasını istedi.

2016 yılında kömürün yan ürünü olan hümik asitten şampuan, sabun, tüy dökücü krem gibi ürünler üretmeye başlayan TKİ’nin kendi bünyesinde yaptığı harcamalar hariç, tasarım ve danışmanlık için 2.2 milyon lira harcadığının Sayıştay raporuna yansıdığını belirten Ömer Fethi Gürer, kozmetik ürünlerin üretimi içinde de bir firmayla yıllık 4.7 milyon lira tutarında bir sözleşme imzaladığının bilindiğini ifade etti.

Krem üretimine soyundu

Gürer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, TKİ’nin, 4 yıl önce kömürün yan ürünü olan hümik asitten kozmetik üretimini konu alan Ar-Ge projesi kapsamında uzmanlık alanına girmeyen bir sektör olan kozmetik ve kişisel bakım sektöründe “Elegance” isimli bir kozmetik markası oluşturarak farklı firmalara çeşitli kozmetik ürünler, tüy dökücü kremler, şampuan vb. ürettirdiği ve bu ürünlerin tanıtım, pazarlama ve satışı için çalışmalara başladığının Sayıştay raporlarına yansıdığını belirtti.

Sayıştay’ın raporunda, kurum kendi bünyesinden yaptığı harcamalar hariç olmak üzere 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üretim ve danışmanlık hizmetleri adı altında toplam 2,2 milyon TL’lik harcama yaptığının da belirlendiğine işaret eden CHP Milletvekili Gürer, kurumun kozmetik ürünlerin üretilmesi amacıyla İstanbul’da bir firma ile yıllık tutarı 4,7 milyon TL olan başka bir sözleşme imzaladığının belirlendiğine dikkat çekti.

Binlerce ürün depolarda kalmış

Firma ile yapılan sözleşmede kurum aleyhine imzalanan bazı maddelerin de Sayıştay’ın dikkatinden kaçmadığını anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kurumun depolarında raf ömrü bir kısmı 2018 yılında bir kısmı da 2019 yılında tamamlanan 48 bin 500 adet kozmetik ürünün yer aldığın belirlendiğini ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kozmetik sektöründeki firmalarla TKİ'nin rekabet edemeyeceğinin Sayıştay’ın hazırladığı raporda belirtildiğine de vurgu yaptı.

TKİ 160 yıldır yaptığı işten uzaklaştırıldı

Gürer: “Türkiye Kömür İşlenmesi milli enerji ve maden politikası doğrultusunda ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere; linyit, asfaltit, bitümlü şeyl, turba gibi enerji hammaddelerini etkin ve verimli bir şekilde aramak, üretmek, temiz kömür teknolojilerine uygun olarak kullanımlarını sağlamak ve stratejik öneme sahip ikincil ürünleri elde etmek” misyonu ile faal olsa da özelleştirme ile önemli ölçüde işlevi daraltıldı. Son olarak; 2012 Ekim ayında Kütahya Seyitömer´deki, 2013 Ağustos ayında Muğla Yatağan ve Milas´daki, 2014 yılı Aralık ayında ise Bursa Orhaneli´ndeki kömür işletmeleri özelleştirilerek TKİ bünyesinden ayrıldı. Esas işinden giderek uzaklaşan şirkete kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ürettirmeye kalkmak tam bir kara mizahtır” diye konuştu.