15 yılın görev zararı bilançosu: Mali kurumların görev zararı yüzde 2 bin 930 arttı

Rekor seviyede kredi kullandıran ve döviz açık pozisyonu hızla artan kamu bankalarının, bütçe giderlerindeki ‘görev zararı' yükü de artmaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, görev zararları kapsamında 6 ayda Halk Bankası'na 1.4 milyar lira, Ziraat Bankası'na 1.9 milyar lira aktarıldı. Yılın ilk yarısında gerçekleşen görev zararları 2019'un aynı dönemine göre, Halk Bankası için yüzde 70.1, Ziraat Bankası için yüzde 36.9 artışa işaret ediyor.

Görev zarar hedefi tutmuyor

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, 2020 yılında görev zararları için öngörülen bütçe başlangıç ödeneği 100.5 milyar lira olarak belirlenmişti. Ancak yarı dönemdeki veriler, hedeflerin tutmayacağını gösterdi.

İktidar, bütçesinden ilk 6 ayda 51 milyar lira görev zararlarına gitti. En yüksek payı 46.7 milyar lira ile Sosyal Güvenlik Kurumu, ikinci sırayı ise aralarında kamu bankalarının da bulunduğu mali kurumlar geliyor.

15 yılda yüzde 2 bin 930 artış

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, özelleştirme politikalarının yoğun bir biçimde uygulandığı 2005-2020 arasındaki görev zararları kalemlerini inceledi.

2005-2020 yıllarının ilk 5 aylık gerçekleşmelerini inceleyen örgüt, toplam görev zararının yüzde 543, mali kurumların görev zararının ise yüzde 2 bin 930 arttığını ortaya koydu.

Yüzde 3000'e yaklaşan artışın bir nedeni 2005 yılında kamu bankalarının görev zararlarının dip seviyede olması. Bu durum, 2005 yılına gelinirken kamu bankalarının topluma dönük bazı görevlerinden bütünüyle arındırılarak, "halk yararına" zarar etmelerine neden olan kalemlerin sıfırlanmasından kaynaklanmıştı.

15 yılda oluşan büyük görev zararının arkasında da kriz dönemlerinde ve daha sonra Covid-19 salgın döneminde kamu bankalarının sermayenin açıklarını kapatmak üzere seferber edilmesi var.

Bu konuda daha önce soL'da yayımlanan bir yazının başlığı sorunu özetliyor: Kamu bankaları özel sektörü ‘sırtladı’.